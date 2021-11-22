«القومي للمرأة» يطلق حملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالدقهلية

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في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تُنفذ تحت إشراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة، أطلق المجلس فعاليات حمله طرق الأبواب تحت شعار «مراكب النجاه شراعها مصري» بخمس قري بمحافظة الدقهليه الاكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك خلال الفترة من ٢١-٢٥ نوفمبر ٢٠٢١.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، في تصريحات صحفية، الإثنين، دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة الهامة إيماناً منه بالدور الهام الذي تلعبه المراة سواءا كانت هي الأم أو الاخت أو الجدة في إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في اطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، وتبصيرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية على حياتهم وأمنهم الشخصى وأمن وطنهم وعدم الانسياق وراء الأوهام التي يروجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية مثل فرص العمل المتاحة وتحقيق الثراء السريع في الدول الأخرى.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالتعاون المثمر مع السفيرة نبيله مكرم وزيره الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في تنفيذ هذه المبادرة الهامة، واكدت مواصلة التعاون مع الوزارة من خلال اليات المجلس بالمحافظات التي شهدت اقبال على الهجرة غير الشرعية حتى نتمكن من القضاء على هذه الظاهرة.

وأضافت رئيسة المجلس أن فعاليات المبادرة تتضمن تدريب رائدات المجلس بالمحافظات التي شهدت سابقا إقبال عدداً من شبابها على الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتوازى مع عقد لقاءات جماهيرية موسعة تشهد حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

جدير بالذكر أنه تمهيداً لإطلاق حملة طرق الابواب، فقد نظم المجلس ثلاثة دورات تدريبية لعدد 100 من رائدات المجلس بالمحافظة على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الامن بالداخل، وتم التدريب بمقر فرع المجلس بمحافظه الدقهليه، تحت إشراف الدكتوره امينه شلبي- مقرره فرع المجلس، خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١.

تضمن التدريب رسائل الحملة والتى تتضمن مخاطر الهجره الغير شرعيه عن طريق البحر التي تصل لحد الموت غرقا والتنويه عن وجود طرق شرعيه ومتاحه لهجره الشباب للعمل بالخارج، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب، وقام بالتدريب الأستاذ وائل فراج ممثل وزاره الهجره وشئون المصريين بالخارج، وبحضور عضوات وأعضاء اعضاء الفرع .