إقبال كبير على مراكز تطعيم لقاح كورونا في المنيا

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شهدت مراكز تلقي لقاح كورونا في المنيا، إقبال كبير من المواطنين بهدف الحصول على اللقاح، وشهادة تسمح لهم بدخول المصالح الحكومية، والمدارس والجامعات، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بحظر دخول غير ملتقي اللقاح المصالح الحكومية .

وخصصت مديرية الصحة بالمحافظة، 16 مركزاً للتطعيم، و40 فريق متحرك، لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا المستجد، داخل 9 مراكز إدارية من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا، بالإضافة إلى 6 مراكز لتطعيم المسافرين للخارج، ضمن خطة وزارة الصحة لمواجهه الوباء .

فيما واصلت جامعة المنيا، حملة «احمي نفسك» للتحصين من وباء كورونا داخل كليات الجامعة، حيث أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، تخصيص 90 ألف مصل.

وناشد المحافظ اللواء أسامة القاضي، المواطنين بالإصراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.