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وزارة الداخلية توجه قوافل لمختلف المحافظات لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين

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وزارة الداخلية توجه قوافل لمختلف المحافظات لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين وزارة الداخلية توجه قوافل لمختلف المحافظات لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين

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قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد، يأتى ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك في إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

المصرى اليوم

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