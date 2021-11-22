محافظ بني سويف يحذر سائقي نقل مخلفات القمامة.. تعرف على السبب (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، سائقى سيارات نقل القمامة التابعين للوحدات المحلية من ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية في الطرقات العامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مؤكدا ان فرق الرصد الميدانى التابعة للوحدات المحلية وتعمل تحت رئاستى اكتشفت العديد من سائقى شاحنات نقل القمامة لا يتقيدون بوضع الأغطية والأحزمة اللازمة، اثناء سيرها في الطرقات مما يؤدىء إلى ان تتطاير محتوياتها وتلحق الضرر بالآخرين خاصة إن كانت المحتويات ترتبط بمخلفات القمامة.

وقال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف اننى احالت واقعة قيام احد سائقى نقل القمامة إلى التحقيق بعد ان وثق فريق الرصد الميدانى امس بالصور احد سائقى الشاحنات الذي يقوم بتحميل مخلفات قمامة من الفشن وفى طريقها إلى مصنع تدوير القمامة بمركز سمسطا وبالتحديد امام قرية الامانى رصد سيارة نقل القمامة التابعه للوحدة المحلية لمركز ومدينه الفشن وهي متجه إلى مصنع تدوير القمامة ولكن غير مغطاة «بشراع اواكيس بلاستيك»لمنع انتشار الروايح الكريهة لافتا إلى ان هذه الوقائع لو تكررت سيتم حساب المسؤول عن الوحدة المحلية مشيرا إلى انه تم التنبيه على سائقي الحملة بتغطية السيارات المتجهة إلى مصنع التدوير بسمسطا أو أي مصانع أخرى في المحافظة.

وطالب المحافظ اصحاب شاحنات النقل التابعة للجهاز التنفيذى أو اصحاب شاحنات في مصانع خاصة الذين يستخدمون الطرق الصحراوية والزراعية بمحافظة بنى سويف بان يلتزموا بتنظيف ارضية الشاحنة بعد افراغ الحمولة لانه اثناء السير تتطاير المخلفات سواء كانت قمامة أو مواد غذائية أو اسمنت وتزداد المعاناة في حال سقوط بعضها على الأرض ويتم جمعها بقدر الامكان ويتطاير الباقي في الهواء اثناء سير السيارات المجاورة لهم على الطرق.