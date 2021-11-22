زوج ابنة سهير البابلي : تدينت التدين الهاديء وعاشت مع ذكر الله وقراءة القرآن لآخر لحظة

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قال الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، أنها كانت دائمة الدعاء لمصر والجيش المصري، وكانت دائما تقول ربنا ينصره على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودائمة الدعاء للمرضى في المستشفيات وكانت تتصدق بنية أي فقير لم يستطيع التصدق.

أقارب وأسرة الراحلة في انتظار صلاة الجنازة

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» سبقت تشييع جثمان والدة زوجته الراحلة أن سهير البابلي كانت لها فلسفة في الفكر ووعيا، لافتًا إلى أن سهير البابلي كانت قصة حب لوطن جميل حرصت على الولاء والإنتماء للوطن وتدينت التدين الهاديء الجميل الذي ليس به تشدد.

وتابع: لأخر لحظة كانت حريصة أن الناس توصل الفن بالشكل الخارجي لكنه يجمع فكر وثقافة وكيف أن تحافظ به على الوطن وتعمل حالة من الولاء والإنتماء.

وعن الفترة الأخيرة من مرضها، قال «طعيمة»: «كانت عايشة مع ذكر الله، وقراءة القرآن لآخر لحظة، وحينما تجد طالب فقير لم يستطع السكن تتصل على الفور برئيس الجامعة، وكانت دائما تتكلم أن خير الناس أنفعهم للناس، لافتًا إلى أن الراحلة نقطت الشهادة عدة مرات قبل الوفاة، داعيًا لابنتها نيفين الباقوري بالصبر، واختتم: «كانت حبيبتها الوحيدة وصديقتها».