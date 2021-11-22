زوجة ماجد المصري تنعي الإعلامية أسماء مصطفى: «تعبتي أوي حبيبتي»

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نعت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر، الإعلامية أسماء مصطفى التي رحلت عن عالمنا، اليوم الاثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت تعليقًا على صورتهما معًا: «إن لله وإن إليه راجعون ربنا يرحمك يا أسماء حبيبتي تعبتي أوي».

واستكملت: «ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواكي الجنة يارب أرجوا الدعاء لها.. يارب اجعلها من أهل الجنة وصبر أهلها وأولادها وجوزها يارب ادعولها من فضلكم».

وكان زوجها عضو مجلس النواب، أيمن أبوالعلا، أعلن وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، قبل ساعات، بعد صراع مع المرض وكتب عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وخلال الشهر الماضي، ألمّت بالإعلامية أزمة صحية، حيث سجل أحد المسؤولين عن صفحته، قائلاً: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة».

وفي السابق، أشارت الإعلامية إلى أن معركتها مع السرطان «معقدة»، كما اعتذرت عن الظهور أثناء تراجع حالتها الصحية.

وقالت لمتابعيها، عبر «فيسبوك»: «شكري لكل الناس الجميلة على الصفحة، ردا على سؤال باتسأله كتير جدا هو أنا ليه مش بحكي تجربتي وتفاصيل المعركة مع المرض اللعين مع إن في ناس كتير عملت كده وإن ده مهم علشان غيري يستفيد؟».

واستكملت: «الإجابة ببساطة أني طبعا مقتنعة ومدركة بأهمية أن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كثيرة وأحيانا معقدة جدا».