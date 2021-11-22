انتظام الدراسة في مدارس ومعاهد شمال سيناء بعد تحسن الظروف الجوية

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انتظمت الدراسة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى محافظة شمال سيناء، اليوم الأثنين، وذلك بعد تحسن الظروف الجوية وتوقف سثوط الأمطار .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام الدراسة وفقا للجداول الدراسية ووسط اجراءات احترازية ووقائية لمواجهة كورونا، موجها باستمرار الحيطة والحذر والعودة لممارسة الأنشطة المدرسية.

وأشار محسن أبوالقاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية إلى عودة وانتظام الدرسة في مختلف المعاهد بالمراحل التعليمية على مستوى المحافظة وسط اجراءات احترازية ومتابعة من مديرى الادارات ومسئولى المتابعة .

وكان قد تم تعليق الدراسة يومي السبت والأحد في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار التي شهدتها مختلف مراكز ومدن المحافظة .