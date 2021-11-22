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تشكيل المتوقع أمام البنك الأهلي

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي تشكيل المتوقع أمام البنك الأهلي

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تقام اليوم الأثنين عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي في لقاء ينطلق الساعة 8 مساء.

ويفاضل باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين حمزة المثلوثي وحازم إمام لشغل مركز الظهير الأيمن.

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي (حازم إمام)- محمد عبدالغني- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالشافي

الوسط: طارق حامد- إمام عاشور

أمامهما: أحمد سيد «زيزو»- يوسف إبراهيم أوباما- مصطفى فتحي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر الأهلي برصيد 12 نقطة، ويحل بيراميدز ثانيًا برصيد 10 نقاط.

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