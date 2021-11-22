محافظ المنيا يشارك في إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في فعالية إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات، والتي نظمتها وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية وبمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ، وفريدريكا مايير ممثل الأمم المتحدة للسكان في مصر، وبمشاركة جميع المحافظين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، والمجتمع المدني.

أشاد المحافظ، بالدور التنسيقي والفعال بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاقتصادي، للنهوض بكافة جوانب التنمية لتنفيذ العديد من الخطط الاستراتيجية، بالإضافة لإعداد الرؤية للعمل وتحديثها وفقا للجهود الحثيثة لضمان تطبيقها من خلال تبني الأمم لتوطين أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لوضع آلية للتنسيق والتواصل بين القطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظات من خلال لجنة تخطيط محلي وتطوير مجالات ونُظم عمل التنمية المحلية ومنظومة التخطيط المحلي المطورة.

وأكد محافظ المنيا، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسعى دائما الى تحسين الأداء التنموي في كل محافظة، وتعمل على توفير بيئة مناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي، والمساهمة في التنمية الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قال المحافظ، إنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالسعي الدائم لتحقيق الأهداف المطلوبة من توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل 3 مفاهيم رئيسية، ستعمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تبني أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال العمل على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة والواقعية التي تغذي هذه المؤشرات، وذلك بالتعاون بين الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الممثلة للقطاع الخاص.

هذا وتضمنت الفعالية حلقة نقاشية حول تطوير توطين أهداف التنمية المستدامة بناء على تقارير التوطين، والمراجعات المحلية الطوعية، كما تم خلال الفعالية تسليم 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية للسادة المحافظين المشاركين.