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مليون و953 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية

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مليون و953 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية مليون و953 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية

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أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعتين للقاح مليون و953 ألف مواطن بالمحافظة مشيرا إلى انه تم الدفع بفرق ثابتة ومتحركة لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بمدن المحافظة المختلفة

وتفقد وكيل وزارة الصحة مركز لقاح كورونا بمستشفى حميات بنها لمتابعة انتظام سير العمل وتابع إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين إلكترونيا وعمل الموافقة المستنيرة، والتطعيم مع توفير كل أوجه التعاون، والتيسير على المواطنين، واتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال التطعيم، وإنهاء الإجراءات اللازمة

وفى السياق نظمت مديرية الصحة والسكان في القليوبية الدورة التدريبية للأطباء والتمريض على كيفية إدارة عيادة الاحالة لأمراض سوء التغذية في الفئات العمرية المختلفة ويهدف التدريب إلى تجهيز الأطباء للتعامل الصحيح والمناسب مع الحالات المحولة وإعطائهم الخدمة المطلوبة وتكون الإحالة على مستويين الأول من الوحدات الصحية إلى مراكز الرعاية الأولية والثاني للحالات المتقدمة من المراكز إلى المستشفي والتي ينظمها قطاع الأمومة والطفولة بوزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية وبالتعاون مع استشاريين من معهد التغذية وبدعم من منظمة اليونيسيف كبداية في إطار مشروع التكامل وتحسين الخدمات.

المصرى اليوم

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