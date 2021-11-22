ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين

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كشفت أجهزة الامن بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها 3أشخاص قاموا بإستيقافه مدعين بأنهم يعملون بإحدى الجهات ، وقام أحدهم بإطلاعه على كارنيه منسوب صدوره لتلك الجهة وأوهموه بقيامهم بالتحقيق فى واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصطحبوه داخل السيارة وصولاً لمسكنه ، وإستولوا منه على مبلغ مالى بدعوى مطابقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته بالمبالغ المالية المستولى عليها فى واقعة القتل .

وعقب ذلك قاموا بإصطحابه مرة أخرى إلى السيارة والتخلى عنه بأحد الشوارع

أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك سائق مقيم الزيتون وبإستدعائه قرر بقيامه بتأجير السيارة لأحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" بالمطرية للعمل عليها كسائق ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة.

أمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم كارنية منسوب صدوره لإحدى الجهات بإسم أحد الأشخاص والمستخدم فى إرتكاب الواقعة – مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.