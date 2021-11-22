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ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «كسر الزجاج» بالإسكندرية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «كسر الزجاج» بالإسكندرية ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «كسر الزجاج» بالإسكندرية

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أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين «لهما معلومات جنائية»- مقيمين بمحافظة البحيرة بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب «كسر الزجاج».
عقب تقنين الإجراءات. تم استهدافهما وتم ضبطهما وبحوزة أحدهم فرد محلى- طلقتان لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 16 واقعة بذات الأسلوب بدوائر أقسام أول وثالث المنتزة- كرموز- ثان الرمل- أول العامرية- الدخيلة بالإسكندرية ومركزى دمنهور- إدكو بالبحيرة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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