التحفظ على 32 طن أسماك ولحوم ودقيق في حملة تموينية بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في القليوبية حمله تموينة مكبرة استهدفت مصانع انتاج المواد الغذائية وتعبئتها اسفرت عن ضبط 4 منشات تجارية بها نحو 32 طن اسماك ولحوم وبروتينات غذائية ومخللات ودقيق وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حمله تموينيه مكبرة اسفرت عن ضبط مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص به 13،45 طن أسماك ولحوم مجمدة وكبدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية ووجود تغير في خواصها الطبيعية ولإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة وتدوين تاريخ صلاحية جديد وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية عثر به على 9،92 طن لبن بودرة وبروتينات غذائية بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وتمكنت الحمله من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص ضبط به 6،85 طن مخللات معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحها بالأسواق.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج المخبوزات بدون ترخيص به 4،85 طن دقيق أبيض وجبن أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وتمكنت الحملة من التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.