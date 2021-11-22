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أحمد بدير يشارك في تشييع جثمان سهير البابلي : صاحبة فضل عليّ

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أحمد بدير يشارك في تشييع جثمان سهير البابلي : صاحبة فضل عليّ أحمد بدير يشارك في تشييع جثمان سهير البابلي : صاحبة فضل عليّ

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حرص الفنان الكبير أحمد بدير، على المشاركة في مراسم تشييع جثمان الفنانة الكبيرة سهير البابلي، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد التي تجرى بعد قليل.

ووصف «بدير» الفنانة الراحلة سهير البابلي بأنها كانت تتسم بانسانيتها وطيبتها.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» قبل المشاركة في الجنازة أنها كانت نموذج مشرف للفنانة المصرية العظيمة، وتابع: «فقدنا إنسانة جميلة ربنا يتولاها برحمته ومصر والوطن العربي كله بيقدرها ويحبها».

ولفت إلى أنها كانت السبب في نجاحه، وكانت دائمة النصح لمن حولها بالإخلاص والكرم والطيبة ، وتابع : صاحبة فضل عليّ .

ويشيع جثمان الراحلة سهير البابلي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد حاليا.

المصرى اليوم

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