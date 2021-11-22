أشرف زكي يشارك في تشييع جثمان سهير البابلي

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حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على حضور تشييع جثمان الفنانة الكبيرة سهير البابلي، واصفًا إياها بأنها «هرم من أهرامات مصر».

وقال- خلال مراسم التشييع : «فنانة من الذين جعلوا مصر هوليوود الشرق، إحدى اللاعبات التي تجعل مصر تصل إلى هذه المكانة سواء في المسرح أو التليفزيون أو السينما»، لافتًا ألى أن لها رصيدًا عظيمًا استفادت منه أجيال، وأسعدت الملايين بالشعب العربي كله، وأنها كانت أمًا وأختًا للجميع، ولا تراها إلا ضاحكة.

وأضاف: «أسعدت الملايين من الشعب العربي، واستطاعت أن تستغل فنها لطرح قضايا اجتماعية وسياسية، يمكن العديد من الكُتاب لم يكن لديهم تلك الجرأة والحضور الحي للمسرح». وتابع أنها عانت في لحظات كثيرة من الرقابة، ولكنها استطاعت أن توظف الفن في عمل هادف ينفع الناس، وحققت رسالة نفتخر جميعًا بها طوال الحياة، ونقوم بتعليمها لأجيال وأجيال، هذه هي مدرسة سهير البابلي.