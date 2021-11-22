«قرآن وماء زمزم وورود بيضاء» تستقبل المشيعين لجثمان سهير البابلي قبل صلاة الجنازة

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توافد أقارب وأصدقاء سهير البابلي في وداعها بدء توافد عدد كبير من أصدقاء وأقارب الفنانة الراحلة سهير البابلي، قبل مراسم صلاة الجنازة عليها. وحرص عدد من صديقاتها بعمل حلقة من الذكر وقراءة القرآن لها لحين أداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر.

أقارب وأسرة الراحلة في انتظار صلاة الجنازة

وكان لافتا وضع مجموعة من الورود البيضاء وباقات الزهور في استقبال المشيعين للجثمان، كما وزع بعض أقاربها «ماء زمزم» وتولوا توزيعه على الحاضرين قبل تلاوة القرآن.

ووصل جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي من أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، بصحبة أسرتها وأصدقاءها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر بعد قليل.

وحضرت نيفين الباقوري الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة، وزوجها الدكتور رضا طعيمة وعدد من المقربين في انتظار تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة.

ويشيع ظهر اليوم الاثنين جثمان الفنانة الكبيرة سهير البابلي والتي توفيت مساء أمس عن عمر ناهز الـ86 عامًا، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.