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حرارة تتهاوى.. كتلة باردة تندفع نحو شرق المملكة ووسطها وهذه ذروتها

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حرارة تتهاوى.. كتلة باردة تندفع نحو شرق المملكة ووسطها وهذه ذروتها حرارة تتهاوى.. كتلة باردة تندفع نحو شرق المملكة ووسطها وهذه ذروتها
درجات تراوح ليلاً بين 15 و19 بالدمام والرياض والمتوسط 26 نهاراً

حرارة تتهاوى.. كتلة باردة تندفع نحو شرق المملكة ووسطها وهذه ذروتها

تتأثر معظم مناطق المملكة خلال ما تبقى من الأسبوع الجاري بكُتلة هوائية أقل حرارة قادمة من بلاد الشام، ستعمل -بمشيئة الله- على خفض درجات الحرارة بشكل كبير، خاصة مع ساعات الليل.

وفي التفاصيل، فقد تأثر القطاع الشمالي من المملكة خلال اليومين الماضيين بعبور لكتلة هوائية باردة قادمة من منطقة بلاد الشام، وساهمت بخفض درجات الحرارة بشكل كبير، فيما يُتوقع لهذه الكتلة الباردة أن تتعمّق في أجواء وسط المملكة وشرقها خلال الـ 24 ساعة القادمة، بحسب "طقس العرب".

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مدينة الرياض خلال اليومين القادمين، لتكون بحدود 26 درجة مئوية نهار الأربعاء، في حين تنخفض ليلاً لحوالي 15 درجة مئوية، كما يُتوقع أن تنخفض الحرارة في الدمام لحوالي 27 درجة مئوية نهار الأربعاء، وتكون ليلاً حول 19 درجة مئوية، فيما يُتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي اعتباراً من نهاية الأسبوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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