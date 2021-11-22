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"الصحة": هذه أهم ٦ خطوات للتحكم في السكري

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"الصحة": هذه أهم ٦ خطوات للتحكم في السكري "الصحة": هذه أهم ٦ خطوات للتحكم في السكري
بينها أخذ الأدوية بانتظام وممارسة الرياضة

حدّدت وزارة الصحة الخطوات المهمة للتحكم في مرض السكري والتعامل الصحيح معه.

وقالت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشره اليوم حساب "عش بصحة" على "تويتر"، إن التحكم في السكري يتم عبر 6 خطوات تتمثل في الانتظام باستخدام الأدوية حسب وصف الطبيب المعالج، والمتابعة الدورية معه، والحرص باستمرار على قياس نسبة السكر بالدم، مع الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن.

وأضافت، أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة باليوم مع أخذ الاحتياج اليومي من السوائل من العوامل الوقائية المهمة للتحكم في السكري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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