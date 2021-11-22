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1995 مشرفًا ومشرفة بتعليم الرياض ينفّذون 18 ألف زيارة للمدارس

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1995 مشرفًا ومشرفة بتعليم الرياض ينفّذون 18 ألف زيارة للمدارس 1995 مشرفًا ومشرفة بتعليم الرياض ينفّذون 18 ألف زيارة للمدارس
منذ انطلاقة العام الجديد بدأها الوهيبي.. لمتابعة سير العملية التعليمية

1995 مشرفًا ومشرفة بتعليم الرياض ينفّذون 18 ألف زيارة للمدارس

بلغت عدد الزيارات الإشرافية التي نفّذها مشرفو ومشرفات مكاتب التعليم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمدارس منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد، 18 ألف زيارة إشرافية.

وكانت الإدارة قد وجّهت المشرفين والمشرفات التربويين، البالغ عددهم 1995 مشرفًا ومشرفة، بزيارات ميدانية لجميع المدارس؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، بدأها مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي لعدد من المدارس، ومساعده للشؤون التعليمية بنين عبدالله الغنام، والمساعد للشؤون التعليمية للبنات فتح العرفج، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور محمد الحسين، والمساعد للخدمات المساندة بدر الحارثي، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور محمد الحسين، وكذلك جميع قادة تعليم الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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