توابع الطقس السيئ.. مصرع شاب في انهيار سقف عقار قديم بالإسكندرية (صور)

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لقي شاب مصرعه إثر إنهيار سقف عقار قديم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها الاسكندرية.

تلقي قسم شرطة اللبان بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد سقوط سقف عقار بشارع الخديوي بمنطقة اللبان، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من 4 طوابق مساحة 100 متر، وخالي من السكان، عدا شقة واحدة، وسقوط سقف الطابق الأول علوي.

وأسفر الحادث عن وفاة «محمد فتحي» 27 سنة، أثناء نومه حيث سقط عليه السقف ليسقط بسريره داخل محل إطارات سيارات مغلق بالطابق الأرضي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من كسر باب المحل واستخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة كوم الدكة، فيما تبين من التحريات نجاة شقيقه الذي تصادف تواجده خارج المنزل وقتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وفى ذات السياق تواصل موجة الطقس السيئ، ضرب الاسكندرية لليوم الرابع على التوالى يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما قرر محافظ الاسكندرية استئناف الدراسة اليوم الاثنين.

توابع الطقس السيىء.. مصرع شاب في انهيار سقف عقار قديم بالإسكندرية|صور

توابع الطقس السيىء.. مصرع شاب في انهيار سقف عقار قديم بالإسكندرية|صور

توابع الطقس السيىء.. مصرع شاب في انهيار سقف عقار قديم بالإسكندرية|صور