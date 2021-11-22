وفاة مدرس في طابور الصباح بالدقهلية.. وزملاؤه: شهيد العلم والعمل

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‏توفي مدرس داخل احدى مدارس الدقهلية، اليوم، اثناء طابور الصباح وأكد مفتش الصحة أنه أصيب بأزمة قلبية مفاجأة، بينما وصفه زملاؤه بأنه شهيد العلم والعمل وسط حالة من الحزن والألم .

حيث شهدت مدرسة الشهيد محمد يحيى شلال الابتدائية بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد، صباح اليوم، وفاة «هلال ‏لبيب محمود مخيمر» مدرس، بعدما سقط على الأرض أثناء مشاركته في طابور الصباح وحاول زملائه إنقاذه واستدعاء الطبيب إلا أنه أكد وفاته بأزمة قلبية مفاجأة، وسط حالة من الذهول والحزن الشديد بين طلابه وزملائه في العمل والذين أثنوا عليه ‏وعلي إخلاصه في أداء عمله حتى النفس الأخير.

‏وأعلن أهالي القرية عن تشييع جثمان فقيد العلم، عصر اليوم، من ساحة على يوسف بقرية كفر ميت فارس بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات لتشييع الجنازة، وتحولت صفحات ‏التواصل الاجتماعي لقريتي ميت فارس وكفر ميت فارس إلى دفتر عزاء لنعى الأستاذ والمعلم وسط حالة من ‏الحزن الشديد.‏

ووصفه السعيد حسانين، أحد أهالي القرية بأنه «شهيد العلم» وكتبت: «شهيد العلم والعمل وشهيد ‏مدرسة الشهيد محمد يحيي عيد شلال، فقيد التربية والتعليم بإدارة بني عبيد ‏التعليمية الأستاذ هلال لبيب محمود مخيمر، نرضي بقضاء الله ونحسبك ‏عند الله شهيد».

وكتب حسن عبدالمنعم «لاحول ولا قوة إلا بالله توفى اليوم في طابور الصباح ‏بمدرسة ميت فارس الابتدائية معلم الأجيال الأستاذ هلال لبيب نحسبه عند الله من ‏الشهداء لحسن أخلاقه وتفانيه في عمله والدفنة في صلاة العصر بساحة على يوسف في مقابر ‏كفر ميت فارس والبقاء لله الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم أمين ‏يارب العالمين».‏

‏وكتب العديد من طلابه على مدار السنوات الماضية برقية تعزيه في استاذهم وقال أحدهم «توفى أستاذي ومعلمي وأخلص ‏رجالات التربية والتعليم معلم الأجيال، الأستاذ هلال لبيب على رأس ‏العمل، نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر له وترحمه وتسكنه الفردوس الاعلى ‏من الجنة، ويجازيه بإتقانه لعملة خير الجزاء»، وكتب آخر «كنت نعم المعلم ونعم المربى الفاضل فإلى جنة الخلد مع الصديقين والشهداء»

ومن جانبه نعى على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وفاته قائلا «فقدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وأسرة المعلمين، مربى فاضل ومعلم من طراز فريد أخويا وصديقي الأستاذ هلال لبيب رحمة الله عليه ان لله وان اليه راجعون».

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت يوم 7 نوفمبر الجارى وفاة مدير مدرسة الإمام الحسين الابتدائية بمركز المطرية أثناء طابور الصباح، نتيجة اصابته بأزمة قلبية مفاجئة أيضا، وخرج طلابه وتلاميذه للمشاركة في تشييع جثمانه إلى مثواه الاخير .