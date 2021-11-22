مسرحية «حواديت الأراجوز» تواصل عروضها بقرى حياة كريمة في مغاغة بالمنيا

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال قصر ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي قصر ثقافة مغاغة، واصل قصر ثقافة مغاغة بمحافظة المنيا لليوم الثاني عرض مسرحية «حواديت الأراجوز» من إنتاج المسرح القومي للأطفال، ضمن خطة «مسرح المواجهة والتجوال» بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، بقرية ميانة بمركز مغاغة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة» والتى تستمر حتى ٢٤ نوفمبر الجاري بمركز شباب ميانة.

العرض تأليف راندا إبراهيم، وإخراج محسن عزب، أشعار فوزي المليجى، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، مسكات مجدي ونس، استعراضات أشرف فؤاد.

يقدم العرض فكرة حكي حواديت بين عم زمان وصديقه وشريكه في المكتبة الأراجوز وذلك عبر قراءة مسرحية لبعض الكتب، يتخللها التمثيل الاستعراض والغناء في جو فانتازي شيق للطفل والأسرة على حد سواء، كما يرسخ العرض في مفهوم الطفل العديد من القيم التربوية والسلوكية الصحيحة، بطولة نخبة متميزة من الفنانين منهم رندا قطب، محمود عامر، عادل الكومى، عادل خلف، مجدي عبيد، عادل ماضي، محمد خليل، محمد بسيونى، حمزة عبدالله، فوزي المليجى.

انطلاق مسرحية" حواديت الأراجوز" في المنيا