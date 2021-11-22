تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية في الإسكندرية بسبب سوء الطقس

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قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية، اليوم الإثنين، للطلاب والمعلمين، وذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

من جهته، أصدر الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، تعليماته إلى مديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.