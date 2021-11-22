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وزير الزراعة يبحث التعاون مع صندوق السيادي لرفع كفاءة الأصول

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وزير الزراعة يبحث التعاون مع صندوق مصر السيادي لرفع كفاءة الأصول وزير الزراعة يبحث التعاون مع صندوق السيادي لرفع كفاءة الأصول

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجتماعا لبحث تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق السيادى فى رفع وإدارة الأصول، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والاستاذ أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبعض القيادات من الوزارتين.

وقال «القصير»، في تصريحات صحفية الأثنين، إنه تم بحث تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي وتوفير فرص عمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل وايضا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030.

وأكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية برفع كفاءة جميع الأصول المملوكة للدولة وإدارتها اقتصاديا سواء من خلال الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، مشيرا إلي أهمية التعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

المصرى اليوم

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