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تعرف على موعد سفر منتخب إلى قطر استعدادا لكأس العرب

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تعرف على موعد سفر منتخب مصر إلى قطر استعدادا لكأس العرب تعرف على موعد سفر منتخب إلى قطر استعدادا لكأس العرب

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استقر رأى الجهاز الفنى، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب على موعد سفر بعثة الوطني إلى قطر لخوض منافسات كأس العرب.

وتنطلق بطولة كأس العرب، في 30 من نوفمبر الجاري وتستمر حتي الـ18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا، مقسمة على أربع مجموعات.

وقرر كيروش السفر إلى قطر يوم السبت المقبل، وتحديد عقب انتهاء مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وكانت أسفرت قرعة البطولة عن ضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، العراق، عمان، البحرين، وفيما تضم المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات: المغرب، ، الأردن، فلسطين، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

وسبق أن أعلن البرتغالي كارلوس كيروش قائمة المنتخب المسافرة إلى قطر والتي تضم كلًا من:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- محمود جاد- صبحي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق- أحمد فتوح- الونش- أيمن أشرف- أحمد ياسين- محمد عبدالمنعم- مروان داوود.

في خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية- مهند لاشين- عمر كمال- إمام عاشور- أحمد رفعت- أحمد زيزو- أفشة- مصطفي فتحي.

في خط الهجوم: مروان حمدي- محمد شريف- أسامة فيصل- حسين فيصل.

المصرى اليوم

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