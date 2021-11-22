وصول جثمان سهير البابلي إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة (صور)

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وصل جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي من أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، بصحبة أسرتها وأصدقاءها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث يشيع عقب صلاة الظهر بعد قليل.

وحضرت نيفين الباقوري الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة، وزوجها الدكتور رضا طعيمة وعدد من المقربين في انتظار تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة.

أقارب وأسرة الراحلة في انتظار صلاة الجنازة

ويشيع ظهر اليوم الاثنين جثمان الفنانة الكبيرة سهير البابلي والتي توفيت مساء أمس عن عمر ناهز الـ86 عامًا، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وصول جثمان سهير البابلي إلى المسجد بالشيخ زايد

وقال الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «يتم تشييع جثمان الراحلة الكبيرة سهير البابلي بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد 6 أكتوبر، وسيتم تشييع الجثمان إلى مقابر العائلة».

وصول جثمان سهير البابلي إلى المسجد بالشيخ زايد

وأضاف: «من المقرر إقامة العزاء يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر».

أقارب وأسرة الراحلة في انتظار صلاة الجنازة

سهير البابلي ولدت في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

أقارب وأسرة الراحلة في انتظار صلاة الجنازة

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.