"المواصفات": اختبارات دقيقة قبل منح الترخيص باستعمال بطاقة ترشيد المياه

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برنامج "قطرة" يشدد على أهمية التأكد من وجودها على الأدوات الصحية

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، إنها وفي إطار حرصها على ضمان جودة وكفاءة الأدوات الصحية؛ تجري اختبارات دقيقة ومتنوعة لأدوات ترشيد استهلاك المياه، قبل منح الترخيص باستعمال بطاقة ترشيد استهلاك المياه.

وشدّد الحساب الرسمي للبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه في المملكة #قطرة، على أهمية التأكّد من وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية.

وأوضح "قطرة" أنه عن طريق بطاقة ترشيد استهلاك المياه، يستطيع المستهلك التعرُّف على بيانات المنتج ومعدل تدفق واستهلاك المياه، مع ملاحظة أن عدم وجود هذه البطاقة يعني أن هذه الأداة غير مرشّدة لاستهلاك المياه.