تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة في الدوري

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بحثاً عن مواصلة الابتعاد بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين ضيفا على نظيره غزل المحلة.

وتأتي المباراة بين الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتضنها ملعب استاد غزل المحلة في محافظة الغربية.

وتنطلق مباراة مباراة الأهلي وغزل المحلة عند الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة الموافق 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع وله 8 نقاط.

ووفقاً للغيابات في ظروف الأهلي وأهمها نجم الفريق حمدي فتحي بعد طرده أمام المقاولون العرب ينتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيلة تضم:

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام المحلة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف ولوسي ميكيسوني.