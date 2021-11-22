«عربية النواب» ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

وأشاد «أباظة»، في بيان له، أصدره اليوم، بالتوصل إلى هذا الاتفاق لإنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق الأمن والاستقرار داخل السودان وآفاق التنمية للشعب السوداني الشقيق.

وناشد النائب «أباظة» جميع القوى السياسية والشعب السوداني الشقيق تغليب المصالح العليا للسودان وأمنه واستقراره، معرباً عن ثقته التامة في قدرة السودان على تخطي الأوضاع الراهنة.