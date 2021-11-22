  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«عربية النواب» ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

Print
«عربية النواب» ترحب بالاتفاق السياسي في السودان «عربية النواب» ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.
وأشاد «أباظة»، في بيان له، أصدره اليوم، بالتوصل إلى هذا الاتفاق لإنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق الأمن والاستقرار داخل السودان وآفاق التنمية للشعب السوداني الشقيق.
وناشد النائب «أباظة» جميع القوى السياسية والشعب السوداني الشقيق تغليب المصالح العليا للسودان وأمنه واستقراره، معرباً عن ثقته التامة في قدرة السودان على تخطي الأوضاع الراهنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة