رئيس «المحافظين» عن وقف مطربى المهرجانات: نرفض الوصاية أو الإصطدام بالحريات

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رفض المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف مطربى المهرجانات ومنعهم من إقامة الحفلات، وعلق على الأزمة الأخيرة بين الطرفين: «ليس من حق أي شخص أن يفرض ذوقه على الناس أو يرتدى عباءة الرأى العام طالما أن هذه الكلمات تخلو من خدش الرأى العام» .

وقال قرطام في بيان له: «أنا لا أؤيد قرار المهن الموسيقية في منع مطربى المهرجانات من الغناء على الرغم من أننى كاره هذه الأصوات التي تخلو من الطرب الذي تربينا على الاستماع له، لكن في نفس الوقت كل واحد له حق الغناء طالما لم يخدش الرأى العام، وليس من حق أي شخص أن يمنعه من الغناء والقانون هنا هو الفيصل الذي كفل الحريات للجميع ونحترمه جميعا» .

وأشار قرطام أنه من حق الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية رفض انضمام هذه الأصوات إلى النقابة، إلا أن القانون يسمح لهم بتشكيل نقابة موسيقية مستقلة لهم، والجمهور له الحق وحده في اختيار ذوقه من الموسيقى بعيدا عن أي رقيب يفرض عليه ذوق معين من الأغانى لأننا نرفض أي نقابى يصطدم بالحريات.

وحول الانتشار السريع لأغانى مطربى المهرجانات خاصة بين الجيل الجديد، أرجع قرطام ذلك إلى تدنى الذوق العام والثقافة وغياب دور المهن الموسيقية في تبنى أصوات جيدة، وإقامة حفلات موسيقية تتنقل بين القرى في المحافظات لنشر الذوق الجميل، مؤكدا على دور الإعلام ووزارة الثقافة في الترويج للطرب الأصيل والحقيقى.