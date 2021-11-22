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الكويت تستنكر استهداف الحوثي للمملكة

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الكويت تستنكر استهداف الحوثي للمملكة الكويت تستنكر استهداف الحوثي للمملكة
أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة، عبر استهداف مطار نجران بأربع طائرات مسيرة.

وأوضحت الخارجية الكويتية في بيانٍ لها، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكّدت الكويت وقوفها التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.


الوطن السعودية

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