خروج جثمان الفنانة سهير البابلي من المستشفى بحضور أسرتها

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خرج جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي من أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، بحضورعائلتها وأصدقاءها الذين يرافقون الجثمان حتى مسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث يشيع عقب صلاة الظهر.

ويشيع ظهر اليوم الاثنين جثمان الفنانة الكبيرة سهير البابلي والتي توفيت مساء أمس عن عمر ناهز الـ86 عامًا، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقال الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «يتم تشييع جثمان الراحلة الكبيرة سهير البابلي بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد 6 أكتوبر، وسيتم تشييع الجثمان إلى مقابر العائلة».

وأضاف: «من المقرر إقامة العزاء يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر».

سهير البابلي ولدت في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.