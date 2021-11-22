أهلي «٢٠٠٣» يواجه فاركو في بطولة الجمهورية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٣»، اليوم الاثنين، مع مضيفه فاركو، في المباراة التي تقام بين الفريقين بالإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي «٢٠٠٣» مباراة اليوم وهو يطمح في العودة للقاهرة بالنقاط الثلاث، لكي يواصل نتائجه الجيدة، خاصة بعدما فاز في مباراته الأخيرة أمام الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، قبل أن تتوقف المسابقة، بسبب مشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا الودية، والتي حصد خلالها المركز الثاني، بمشاركة لاعبيّ أهلي ٢٠٠٣ محمد أحمد «شرقية» ورأفت خليل.

وفي مواجهته أمام الإسماعيلي افتتح الأخير التسجيل بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، ونجح رأفت خليل في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة ٥١، قبل أن يسجل إسلام عبدالله هدف الفوز للأهلي في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما وصلته تمريرة مميزة من سمير محمد، الذي استغل خطأ حارس الإسماعيلي بعد سقوط الكرة من يده، ليفوز الأهلي بهدفين لهدف.

وجمع أهلي ٢٠٠٣ عشر نقاط في رصيده، بعدما فاز في ٣ مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في مثلها، حيث افتتح الموسم بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على غزل المحلة بسداسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وخسر أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الإسماعيلي بهدفين لهدف، مسجلًا ١١ هدفًا، مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط أحمال وأحمد عبدالخالق إخصائي التدليك.