موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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في مباراة صعبة يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين ضيفا على نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في ظل تواجدهما داخل المربع الذهبي وصراعهما المشتعل على قمة جدول الترتيب.

ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع وله 8 نقاط.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة من حيث الموعد والملعب الذي تقام عليه والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

تنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة عند الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة الموافق 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي.

ملعب مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري على أرض ملعب استاد غزل المحلة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

سيتم بث مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري عبر شبكة قنوات تايم سبورتس.