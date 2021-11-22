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مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين في حادث دهس بالولايات المتحدة

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مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين في حادث دهس بالولايات المتحدة مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين في حادث دهس بالولايات المتحدة

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قتل عدد من الأشخاص وأصيب 23 شخصًا، الاثنين، في حادث دهس بعدما اقتحمت سيارة دفع رباعي عرضا لعيد الميلاد في ويسكونسون، وفقا لما أعلنه رئيس الشرطة، دانيل تومسون.

وأوضح تومسون، في مؤتمر صحفي، أن 11 بالغًا و12 طفلا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، لافتا إلى قيام أحد عناصر الشرطة المحلية بإطلاق النار على السيارة في محاولة لإيقافها، وفقًا لـ «سي إن إن».

ولفت تومسون إلى أن سيارة الدفع الرباعي المستخدمة في الحادث في حوزة الشرطة، بالإضافة إلى شخص «مثير للاهتمام» على حد تعبيره يقبع في عهدة الشرطة.

وكشف مصدر حكومي أمريكي فيما بعد أن عدد القتلى في حادث الدهس هو 5 قتلى، بالإضافة إلى 40 جريحا.

المصرى اليوم

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