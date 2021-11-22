الأهلي يخصص «حافلات» لنقل الأعضاء من «مدينة نصر» و«زايد» إلى مقر الجزيرة يوم الانتخابات

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قامت إدارة النادي الاهلي بالعديد من الإجراءات للتيسير على أعضاء الجمعية العمومية خلال عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة، وتخصيص عدد من الحافلات لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد لمقر الجزيرة، على أن تتحرك هذه الحافلات كل نصف ساعة ذهابًا وعودة من الفرعين إلى المقر، ثم تنتظر الأعضاء في جراج نادي المعلمين لإعادتهم مرة أخرى بعد الإدلاء بأصواتهم.

وتبذل إدارة الأهلي كل ما لديها من جهد؛ من أجل راحة الأعضاء والتسهيل عليهم خلال حضورهم يوم الجمعة المقبل؛ للمشاركة في الانتخابات واختيار مجلس الإدارة الجديد، وفي إطار ذلك قامت الإدارة بمضاعفة المكان المخصص لاستقبال الأعضاء أثناء سير العملية الانتخابية، مع تخصيص باب محدد للدخول وآخر للخروج وذلك للحفاظ على سلامة الجميع، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وسهولة