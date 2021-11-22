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"التجارة" تُشهِّر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

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"التجارة" تُشهِّر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية "التجارة" تُشهِّر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة بمنشأة تختص بتجارة المواد الغذائية بمحافظة المجمعة، بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحبة المنشأة ووكيلها، بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ لحيازة وعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية (زبادي روب وحلويات).

ونشرت الوزارة الحكمَ القضائي الصادر من المحكمة العامة بشقراء، والمتضمن فرضَ غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة.. ونُشِر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحثّ الوزارة عمومَ المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة مكافحة التستر التجاري التستر التجاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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