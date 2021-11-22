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ضمن أوسع عروض لهذا العام.. وتشمل مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية

كشفت أمازون السعودية، اليوم، عن عدد من العروض المذهلة التي ينتظرها عملاؤها ضمن أوسع عروض لهذا العام؛ وذلك من خلال عروض الجمعة البيضاء التي تستمر ثمانية أيام من 22 وحتى 29 نوفمبر، مع تخفيضات كبيرة تصل إلى 70٪ على الإلكترونيات والأزياء ومستلزمات الرياضة والجمال والمطبخ والمنزل، وغيرها الكثير.

تشمل عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من أمازون السعودية، مجموعةً من العلامات التجارية المحلية والعالمية؛ بما في ذلك سامسونج وبوز، ومولينكس، وهيوغو، ومايكل كورس، وغيرها الكثير. وسيحصل عملاء أمازون السعودية من حاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية على خصم إضافي فوري بنسبة 10٪ على الطلبات المؤهلة التي تصل قيمتها إلى 50 ريالًا سعوديًّا؛ وذلك عند استخدام الرمز 10MC على طلبات الجمعة البيضاء بين يوميْ 22 و29 نوفمبر. إضافة إلى أعضاء برايم مؤهلون للحصول على خصم إضافي قدره 5٪؛ ليزيد الخصم المقدم لهم إلى 15٪ عند استخدام الرمز 5MC؛ وذلك بعد استرداد الخصم المتاح عبر الرمز 10MC.

ويمكن للعملاء في المملكة الاستفادة من هذه الفرصة عبر الاشتراك في التجربة المجانية لبرنامج برايم لمدة 30 يومًا، ليكونوا في مقدمة المستفيدين من مجموعة واسعة من المنتجات المميزة، ويستكشفوا مزايا التسوق والترفيه الحصرية المقدمة لهم عبر التسجيل في البرنامج عبر زيارة www.amazon.sa/prime.

وبهذه المناسبة، يقول عبده شلالا، مدير التسويق لبرنامج البرايم في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد أصبحت عروض الجمعة البيضاء على مدى السنوات القليلة الماضية، واحدةً من أهم فعاليات التسوق التي يتطلع إليها عملاء أمازون في المملكة، وتُمَكّنهم من توفير ملايين الريالات، مع تمتعهم في الوقت ذاته بآلاف العروض والصفقات. وهذا العام لا يختلف عن الأعوام السابقة، فمن خلال العمل مع الشركاء من البائعين والتعاون مع أشهر الماركات التجارية المحلية والدولية والشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم، والشركاء المصرفيين؛ سنقوم مرةً أخرى بطرح أضخم العروض والتخفيضات التي تصل إلى 70٪ لعملاء أمازون، التي تشمل جميع فئات المنتجات؛ مما يضمن للجميع الاستمتاع بها في عروض الجمعة البيضاء التي تعتبر العروضَ الأطول في المملكة من حيث المدة الزمنية، إذ تمتد لفترة ثمانية أيام مليئة بعروض وتخفيضات متنوعة.. وتأمل أمازون في أن يستمتع بها العملاء وأعضاء برايم، كونها تشتمل على مجموعة من العروض الجديدة طوال فترة الحدث".

ويأتي أكثر من نصف ما يباع على مواقع أمازون حول العالم من باعة خارجيين، معظمهم من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهذا الشيء لا يختلف عن أمازون السعودية.

تجدر الإشارة إلى أنه في يوم الجمعة البيضاء يمكن للعملاء الذين يتوقون إلى اكتشاف ودعم الشركات المحلية، زيارة واجهة متجر أمازون السعودية Amazon.sa local storefront المحلية، وهي مجموعة منسقة تربط بين الباعة والمتسوقين المستقلين، والتي ستقدم عروض الجمعة البيضاء إلى قائمة متنامية من الشركات الصغيرة التي تتخذ من السعودية مقرًّا لها.

عروض الجمعة البيضاء عبر أمازون السعودية

ستوفر عروض الجمعة البيضاء للعملاء تخفيضات مدهشة. وفيما يلي مجموعة مختارة من أفضل عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء التي يمكن أن يتوقعها المتسوقون في المملكة العربية السعودية:

الإلكترونيات

- وفر حتى 52% على سماعات الرأس ساوند بيتس، وسوني.

- وفر حتى 26% على هواتف سامسونج بما في ذلك سامسونج غالكسي إم11، وإم12، وإم 52، إلى جانب خيارات أخرى.

- وفر حتى 20% على سماعات الرأس بوز، وسماعات الأذن، وسماعات التلفاز، والنظارات الشمسية الصوتية.

- وفر حتى 11% على أجهزة مايكروسوفت سيرفس اللوحية.

- وفر حتى 10% على شاشات سامسونج وسوني التلفزيونية.

أجهزة أمازون

- وفر حتى 40٪ على جهاز كندل بيبروايت.

ألعاب الفيديو

- وفر حتى 39٪ على سماعات الرأس بتقنية الواقع الافتراضي أوكلوس.

- وفر حتى 38٪ على وحدة التحكم لجهاز إكس بوكس إس سيريز.

- وفر حتى 13٪ على أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب، ومراوح تبريد الأداء، وبطاقات الرسومات، والمزيد من منتجات الألعاب من كولرفل، وزوتاك، وزورد.

مستلزمات المنزل والمطبخ

- وفر حتى 38٪ على أوانٍ ومقالٍ وأوعية الضغط والشوايات والمكانس الكهربائية من تيفال.

- وفر حتى 34٪ على ماكينات صنع القهوة والمقالي الهوائية من بلاك + ديكر.

- وفر حتى 28٪ على ماكينات القهوة والثلاجات والغسالات من نيكاي.

- توفير حتى 23٪ على أجهزة تنقية الهواء، والمكانس الكهربائية، وآلات صنع القهوة، والمقالي الهوائية، وفرامات الطعام، وغيرها من فيليبس.

- وفر حتى 23٪ على غسالات وأفران ميكروويف سليكون.

- وفر حتى 16٪ على أجهزة المطبخ من مولينكس.

مستلزمات الجمال والعناية الشخصية

- وفر حتى 68٪ على أساسيات العناية بالبشرة والشعر من لوريال باريس، ونتروجينا، وتريزيميه، وذا بودي شوب، والمزيد.

- وفر حتى 38٪ على أدوات تمليس الشعر من بيبيليس.

- وفر حتى 33٪ على أدوات تمليس الشعر والعناية بالجسم من فيليبس.

- وفر حتى 18٪ على عطور دافيدوف وهوجو بوس وغيرهما.

الأزياء

- وفر حتى 41٪ على ساعات واكسسوارات تومي هيلفيغر.

- وفر حتى 27٪ على حقائب ومحافظ مايكل كورس.

- وفر حتى 23٪ على الملابس من هوغو بوس، أندر آمور، والمزيد.

- وفر حتى 22٪ على الأحذية من أديداس، وسكيتشرز، ونايك، والمزيد.

أدوات الرياضة واللياقة البدنية

- وفر حتى 22٪ على أجهزة المشي ومعدات التمارين المنزلية من سكاي لاند.

- وفر حتى 18٪ على أجهزة المشي باور ماكس.

الألعاب والكتب

استمتع بعروض أمازون الولايات المتحدة من أمازون السعودية عبر المتجر العالمي.

يمكن لعملاء أمازون السعودية أيضًا التسوق واستكشاف الآلاف من صفقات أمازون الولايات المتحدة الأمريكية أثناء عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء عبر المتجر العالمي، بما في ذلك العروض والتخفيضات التالية:

مستلزمات الأطفال: وفر حتى 35% على منتجات فيليبس أفنت، ومنتشكن، وغيرها.

الجمال: وفر حتى 45% على منتجات كانتو، وسيتافل، وغيرها.

الإلكترونيات: وفر حتى 30% على منتجات جبرا، وسانديسك، وهايبر إكس، وغيرها.

الأزياء: وفر حتى 25٪ على منتجات تشامبيون وأنن كلين وغيرها.

يمكن لأعضاء برايم في أمازون السعودية الاستمتاع بمزايا العضوية، بما في ذلك:

- توصيل مجاني ليوم واحد.. اطلب اليوم، واحصل على مشترياتك غدًا مع خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد على المنتجات المؤهلة، بدون حد أدنى للشراء.

- توصيل مجاني من أمازون الولايات المتحدة، عبر متجر أمازون السعودية.. وفر عند الشحن واحصل على توصيل مجاني على الطلبات الدولية التي تزيد قيمتها عن 100 ريال سعودي على المنتجات المؤهلة ضمن برنامج برايم، والتي يتم شحنها عبر المتجر العالمي.

الترفيه المستحق: تمتع بميزات خدمة برايم فيديو؛ حيث يمكن للأعضاء بث أو تنزيل آلاف الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة على جوائز، بما في ذلك Amazon Originals.

ويمكن للعملاء في المملكة العربية السعودية الحصول على تجربة تسوق أسهل خلال فترة الجمعة البيضاء عبر تطبيق أمازون لتصفح وتسوق أفضل عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء أو التسوق مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لمتجر أمازون السعودية. ويمكن سداد قيمة شحنات أمازون السعودية كافة؛ من خلال خيارات الدفع عبر الإنترنت؛ بما في ذلك بطاقات الائتمان والحسم أو بطاقات هدايا أمازون السعودية، والتي توفر أيضًا تجربة إهداء سهلة وبسيطة ومريحة للأصدقاء والعائلة.