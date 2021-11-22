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مجدي عبد العاطي: فاركو استحق الفوز على سيراميكا

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مجدي عبد العاطي: فاركو استحق الفوز على سيراميكا مجدي عبد العاطي: فاركو استحق الفوز على سيراميكا

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أعرب الكابتن مجدي عبدالعاطي مدرب فريق فاركو عن سعادته البالغة بتحقيق فريقه الفوز على فريق سيراميكا وحصد نقاط المباراة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وصرح عبدالعاطي بأنه فوز مهم للغاية بعد سلسلة من الإخفاقات وسوء الحظ الذي لازم الفريق في بداية مشواره بالدوى، ولهذا شدد على ضرورة استغلال هذا الفوز والبناء عليه بشكل أفضل.

وعن السبب الرئيسي وراء سلسلة النتائج السلبية في أولى الجولات، أرجع عبدالعاطي ذلك لقلة الانسجام بين لاعبي الفريق، برغم امتلاكهم لقدرات وإمكانيات مميزة، إلا أن الفريق كان في مرحلة التكوين، وضم العديد من العناصر، التي احتاجت لمزيد من الوقت لكسب المزيد من الانسجام والتفاهم، وهو ما تحقق وظهر أمام سيراميكا.

وتطرق عبدالعاطي للإشادة بشدة بمدافع وقائد الفريق اللاعب رامي صبري، بعد إهداره لركلة جزاء أمام سيراميكا، واصفاً إياه باللاعب الكبير بل والكبير جداً جداً.

وأضاف عبدالعاطي، أن هذا الفوز جاء لتعويض رامي صبري على مجهوده الكبير ومجهود باقي زملاءه بالفريق.

المصرى اليوم

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