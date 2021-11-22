جامعة الإسكندرية: نشر 59 بحثًا جديدًا بمنصة «Scopus» العالمية

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أعلنت جامعة الإسكندرية، قيام أعضاء هيئة تدريس الجامعة بنشر 59 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس ‏Scopus‏«العالمية.

وذكرت الجامعة في تصريحات صحفية، الإثنين، أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا (59 بحث) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (29.2%) والتي شملت كلا من الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (11.1%)، علوم البيئة (9.1%)، والرياضيات (3%)، والفيزياء والفلك (3%)، علوم الأرض والكواكب (3%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (24.2%)، فالزراعة والعلوم البيولوجية (12.1%)، فالهندسة (9.1%)، والهندسة الكيميائية (6.1%).

وأضاف، أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (17 بحث)، تلتها المملكة المتحدة (7 أبحاث)، فالصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية (4 أبحاث) لكل منهم، فالجزائر وبنجلاديش وكندا والعراق وإيطاليا والأردن وليبيا وقطر (بحثين) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

كانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة أسيوط، وجامعة أم القرى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة القاهرة، جامعة الملك سعود، وجامعة دمنهور، وغيرهم من الجامعات.