«راشد» يشارك في فعالية إطلاق تقارير توطين التنمية المستدامة بـ27 محافظة

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شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الحيزة، الإثنين، في فعالية إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بـ ٢٧ محافظة، والذي يقام تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفريدريكا مايير ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان في مصر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة يأتي لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، ونوهت عن تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء: والتي تتوسع الدولة في تطبيقها وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، بالإضافة إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي «أداء»: وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة، وتعمل كذلك على توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي.

يذكر أن مصر قدمت التقرير الوطنى الثالث في المنتدى السياسى في يوليو ٢٠٢١، في اظهار التزام الدولة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وذلك لمحاولة تحقيق المساواة بين المحافظات، وتعد هذه المرة الأولى للحكومة المصرية متمثلة في وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، أن تقوم بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA بإعداد تلك التقارير، وحددت تلك التقارير المستهدفات على مستوى المحافظات، وأيضاً التحديات والفرص المتاحة وكذلك صياغة المعادلة التمويلية للمحافظات.