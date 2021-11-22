تعزيزات أمنية بإستاد المحلة لتأمين مباراة الأهلي وزعيم الفلاحين

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وغزل المحلة بإستاد المحلة في محافظة الغربية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين، حيث يطمح المارد الأحمر في التغريد منفردا بالصدارة، فيما يحلم المحلة بالحصول على الثلاث نقاط.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية لاعبي الفريقين، مع تأمين غرف الملابس وعقد المؤتمرات وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير المباراة وتأمين دخول وخروج الجماهير وتواجدها بالمدرجات.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة مكونا من: «محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسى تاو، محمد شريف، ومحمد مجدى أفشة».

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً مهماً على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل المحلة مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة.

ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.