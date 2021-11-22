تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع كهربا.. وتكريم حمدي فتحي

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كشف الاعلامي كريم رمزي عن جلسة خاصة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق بعد خروجه من قائمة الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

وأوضح أن عبدالحفيظ لكهربا ان احترامه لقرارات الجهاز الفني والاجتهاد في التدريبات دون اثارة أية مشكلات هي السبيل الوحيد لعودته للحسابات الفنية مرة أخرى.

واكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي رفع الغرامة المالية اللي تنص عليها لائحة الفريق من على حمدي فتحي بعد طرده أمام المقاولون.

ويري مدير الكرة أن حمدي يعيش حالة من التألق ويؤدي بشكل رائع، لذلك قرر عدم تطبيق العقوبة التي تنص عليها اللائحة بعد طرده تقديرا لجهوده في الفترة الأخيرة وكنوع من التحفيز له.