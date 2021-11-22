★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب اليوم، صباح الإثنين، 22 نوفمبر 2021، حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود، حيث تراجع عقب عودة التداول للبورصة للعمل بعد الإجازة الاسبوعية، بسبب قوة الدولار مع ترقب بيانات القراءة الأولية للقطاع التصنيعى والخدمى وأسعار المستهلكين والتى لها تأثير قوى على سعر الذهب والدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، إلا أنه مالبث أن ارتفع مرة ثانية بدعم من اقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن ضد التضخم .

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، صباح الإثنين، تذبذب في نطاق ضيق متأثرا بالأسعار العالمية ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر اليوم، بين 806 إلى 808 جنيها.

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الإثنين، بين 931 و932 جنيها وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الإثنين، بين 806 و808 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الإثنين، بين 691 و693 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح الإثنين، ما بين 6448 و6464 جنيها.

وتحدد شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، مع بداية التداول ثم استقر عند أدنى مستوى له في اسبوعين وتسببت مخاوف انتشار فيروس كورونا والمتحور منه في الحد من خسائر الذهب واستقراره عند الأسعار المنخفضة التي حققها ثم ارتفع سعر الذهب عالميًا مرة ثانية ليتخطى أسعار مساء الجمعة والأسعار التي بدأ بها التداول وشهدت الجلسات حالة من التذبذب في نطاق ضيق بين الصعود والهبوط .والتذبذب في نطاق ضيق من وقت لآخر .

وانخفض سعر الذهب في العقود الآجلة الامريكية بنسبة 0.26%، لتصل إلى 1846.80 دولارا للأوقية مع ارتفاع الدولار والذى يتحرك في اتجاه عكسى، ويعانى الذهب من حالة عدم الاستقرار والتذبذب بين الصعود والهبود خلال الفترة الحالية بسبب عدم وضوح الرؤية حول تحديد الإحتياطى الاتحادى الامريكى موعد رفع الفائدة وتقليص المشتريات لمواجهة التضخم .

تراجعت اسعار الذهب عودة العمل بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح الاثنين، ثم ارتفعت مرة ثانية وسط حالة من الضبابية داخل السوق وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 817.99 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 934.85 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 701.14 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،846.74$ .

تراجع كبير.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا مساء الجمعة 19-11-2021

يتحرك في نطاق ضيق.. سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا صباح الجمعة 18-11-2021

تراجع عالمى ومحلى.. سعر الذهب اليوم في مصر مساء الخميس 18-11-2021

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا صباح الخميس 18-11-2021