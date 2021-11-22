«سلمي على ريا ياسكينة»..محبو سهير البابلي يطلقون هاشتاج في وداعها

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مع بدء الاستعدادات لتشييع جثمان الفنانة الكبيرة سهير البابلي عقب صلاة الظهر اليوم، أطلق محبو الراحلة سهير البابلي هاشتاج يحمل اسم «سلمي على ريا ياسكينة» في إشارة إلى شخصيتي «ريا» و«سكينة» التي تالقت هما الراحلتين شادية وسهير البابلي، في مسرحيتهما الشهيرة «ريا وسكينة» حيث قدمتا شخصيتي السفاحتين «ريا» و«سكينة»، ورغم ذلك حققتا نجاحا كبيرا بتقديمها بطابع كوميدي.

ونشر الحساب الرسمي للراحلة «شادية» صورة من غلاف لمجلة «الكواكب» تصدرتاه النجمتين سهير البابلي وشادية بملابسهما في شخصيتي «ريا وسكينة» مزودا بكلمات: «وداعاً سكينة ..سلّمي على ريا يا سكينة».

إذ حمل تاريخ وفاة النجمتين والصجيقتين المقربتين مفارقة، وهي رحيل سهير البابلي في الاسبوع نفسه لذكرى رحيل شادية، «ريا» التي توفت في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧، في حين توفت سهير البابلي «سكينة» في ٢١ نوفمبر ٢٠٢١.

ويشيع جثمان الراحلة سهير البابلي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وتوفت «البابلي» أمس عن 86 عاما إثر مضاعفات صحية.