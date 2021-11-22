تفاصيل حفل ختام الملتقى الخامس لـ«أولادنا» لذوي القدرات الخاصة اليوم

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كشفت فايزة هنداوي المستشار الإعلامي وعصو مجلس أمناء مؤسسة «أولادنا»، عن تفاصيل ختام الدورة الخامسة من ملتقي مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، حيث سيقام حفل الختام في الرابعة مساء اليوم، ويشهد الحفل الذي يقدمه الدكتور حسين زناتي،تقديم شهادات تكريم للمشاركين في الملتقي، إضافة لتوزيع الجوائز، وسوف تشارك في تقديم شهادات التكريم الفلسطينية حنين ابو غوش، بينما تقوم لجان التحكيم بتقديم الجوائز، وهي لجنة تحكيم جوائز السينما برئاسة عمر عبدالعزيز، ولجنة تحكيم الاستعراض، والموسيقي برئاسة المخرج هشام عطوة،رئيس هيئة قصور الثقافة ولجنة تحكيم الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور أشرف رضا رئيس مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان ونائب رئيس مؤسسة اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ، وبحضور سهير عبدالقادر رئيس المؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء، اللواء أحمد حمدي، والفنانة رانيا فريد شوقي، وكل من رانيا حمودة، وريم حمودة، وريم عبدالمجيد،، والمنتج محسن علم الدين، والدكتورة ميرفت ابو عوف، والموسيقار، نبيل على ماهر زيدان.

فلكلور وعروض شعبية مختلفة فى فعاليات ملتقى أولادنا - صورة أرشيفية

يذكر أن الملتقى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتقام دورة هذا العام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي اولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها. وبهذا تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على العلاقات المصرية الصينية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي. إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم ويقام الملتقي تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية ، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.