هل يشمل "الضمان المطور" المسجلين المستحقين وقت نفاذه؟ "الموارد" تجيب

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أوضحت أن استقبال الطلبات سيكون بشكل تدريجي حال انطباق شروط الأهلية

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نظام الضمان المطور سيطبَّق على المستحقين من المسجلين وقت نفاذ النظام لمدة لا تزيد على سنتين.

وقالت، عبر حسابها في "تويتر" ردًّا على استفسار أحد السائلين: "أهلًا بك، يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي السابق على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام، لمدة لا تزيد على سنتين، وسيتم تطبيق النظام المطور عليهم واستقبال طلبات التسجيل بشكل تدريجي في حال انطبقت عليهم شروط الأهلية".