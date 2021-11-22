مبادرة «القرار قرارك» تنظم ورشة عمل حول قانون فصل المتعاطين للمخدرات بجامعة الأقصر

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نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر، برعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، ورشة عمل ضمن مبادرة «القرار قرارك» التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لتعريف العاملين بالجامعة بآليات تطبيق قانون ٧٣ لسنة٢٠٢١ الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة وبدء تطبيقه إعتبارا من ديسمبر المقبل.

وتمت أعمال الورشة، تحت إشراف إسراء محمد نجيب، مسؤول الأنشطة التوعوية بوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وبالتعاون مع هبة سيد، نائب رئيس وحدة تطوع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة الأقصر .

وعقدت الورشة بكليات، الآثار، الفنون الجميلة، الألسن، السياحة والفنادق، بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ولفيف من طلاب الكليات والفرق المختلفة .

وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرة «خدعوك فقالوا عادي» والتي تهدف إلى توعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المعلومات الخاطئة الموجودة لدى الشباب عن المواد المخدرة والتعريف بالخط الساخن ١٦٠٢٣ ومميزاته.