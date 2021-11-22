«تعليم الأقصر» تحصل على المركز الرابع في المسابقات البحثية للتربية الصحية والسكانية

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اعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، حصول مديرية التربية والتعليم بالأقصر على المستوى الرابع على مستوى الجمهورية، في المسابقات البحثيه التي نظمتها الوزارة متمثلة في الإدارة العامه للتربية الصحية والسكانية للمراحل الثانوية .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الطالب محمد رمضان ابراهيم، الطالب بمدرسة الشهيد سيد زكريا، حصد المركز الرابع بالمسابقة، بإشراف اسلام محمد مصطفى بإدارة البياضية، وإشراف مني عبدالطيف على المشروع من المديرية .

ولفت وكيل الوزارة إلى أن هذه الأبحاث تعد طبقا لمواصفات معينة تشرف عليها الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية، على أن يتضمن البحث ٢٠ ورقة تشمل عنوان البحث، وموضوع البحث، والحلول المقترحة، والتوصيات والمراجع المستعان بها، ويقدم لكل من الفائز والمشرف شهادات استثمار تقدم لهم. وهنأ وكيل الوزارة الطالب على اجتهاده فيما حققه، مؤكدًا أن المديرية تقدم كل سبل الدعم لتحقيق مستويات متقدمة وتطوير مهارات العملية التعليمية في سبيل توفير مناخ تعليمي جيد للطلاب، موجهًا الطلاب بالمشاركة في كافة الأنشطة بما يثري العملية التعليمية وينمي مهاراتهم.