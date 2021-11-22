«ثقافة الأقصر» تنظم ندوة بعنوان «رؤية حول الحالة الثقافية في الجنوب»

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة أونلاين بعنوان«رؤية حول الحالة الثقافية في الجنوب» وتحدث محمد جاد المولى عن الحالة الثقافية في الأقصر وماهية الأقصر وتكوينها الجغرافي وإمكانات الأقصر المؤهلة لها ثقافيا وكيف يجب على المثقف الأقصري والمصري الإستفادة والتفاعل مع معطيات الأقصر الحضارية والتاريخية، وكذلك أعد القصر محاضرة أونلاين بعنوان«خير أجناد الأرض».

وأوضح شعبان شلبى أن النبي أوصى بجند مصر وأهل مصر مولعين بحب الأوطان ومصر بلد الأمن والأمان، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية أونلاين للشاعر على حسان وألقى قصيدة«إنفراد».

ومن منطلق حرص المجلس القومى للمرأة فرع الأقصر في التشبيك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة الأقصر والجهات التنفيذية بالمحافظة والحرص على التعاون المثمر فيما بيننا نحو تمكين المرأة في جميع النواحى الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية فعزم المجلس على تنفيذ دورات تدريبية عن «ريادة الأعمال والتثقيف المالى» بقرى ومراكز مبادرة «حياة كريمة» والبدء بمكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية مركز إسنا بحضور كلا من ا.د صابرين جابر عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المجلس القومي للمرأة، والأستاذة فاتن سعيد إستشاري تدريب تنمية بشرية .

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان«الكنز اللغوي في اللسان العربي» وأوضح أ.د النوبى عبدالراضى مفهوم اللسان اللغوي وأهمية اللسان اللغوي، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان «الفكر السليم أساس المجتمع» وأوضح الشيخ حسام الغول خواص عمر أن الله أعطى العقل للإنسان وكرمه عن باقى المخلوقات وأرفع سمه يتسم بها الإنسان هي سمة التفكير وجميع الديانات وخاصة الإسلامية حثت على التفكير السليم لبناء ورقى هذه الأمم وجعل الله الإنسان خليفه له في الارض وذلك لعمارة الأرض وهذا يحتاح إلى تفكير سليم وإنسان عاقل والإنسان الذي يفكر بعلمه وعقله ينتج ويبدع للإرتقاء بأمته وبلده وإن شؤون المجتمع تحتاج إلى جيل من المفكرين لقيادة وإدارة شؤون البلاد ورقيها وتقدمها .

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة من ديوان توحيد مشاعر بالعامية قصيدة «سلق»، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية بعنوان «الصعايدة» للشاعر حسن مغربي، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي بعنوان «النمر والحصان الذكي» سردتها أسماء محمود .

بجانب ذلك أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان «ابنة الحارس» ألقتها أمنية عبدالعال محمد، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة «كيف تنام الحيوانات» ألقتها هناء يونس مسؤولة مكتبة الطفل بالقصر.